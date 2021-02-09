12 вопросов о футболе из «Что? Где? Когда?». На некоторые не ответили даже знатоки

Мы любим составлять различные тесты о футболе, но на этот раз предлагаем почувствовать себя знатоками и попробовать ответить на футбольные вопросы из культовой телепередачи «Что? Где? Когда?». Оставляйте свои варианты ответов в комментариях, а мы спустя четыре часа после публикации добавим правильные варианты.

Вопрос №1

Фото: Reuters

На эмблеме «Челси» написано «футбольный клуб», на эмблеме московского «Динамо» изображён футбольный мяч. Сразу понятно, что это эмблемы футбольных клубов. Как авторы эмблемы «Аякса» из Амстердама зашифровали, что этот клуб футбольный?

Вопрос №2

Представитель одной профессии рассказывал, что перед началом работы он повторял про себя название известного фильма Гая Ричи, чтобы не забыть то, что мог забыть. А в чёрном ящике находится то, чего он забыть не боялся. Что в чёрном ящике?

Вопрос №3

«Манчестер Юнайтед»



Сборная Нидерландов



Сборная Украины



Сборная Ирландии



«Лацио»



«Челси»



Назовите седьмую команду.

Вопрос №4

Недавно один известный в своей области специалист рекомендовал на семинаре коллегам ориентироваться на Витрувианского человека Леонардо да Винчи, чтобы им было проще принимать правильные решения. Рисунок для этого нужно разделить на зоны и раскрасить в разные цвета. Что за специалисты собрались на этот семинар и в чём им мог помочь рисунок великого Леонардо?

Вопрос №5

Я нахожусь на деревенском футбольном поле. Всю скошенную траву мы сразу не будем убирать с поля, а, предварительно разложив, оставим полежать на несколько дней. Внимание, вопрос: с какой целью мы это делаем?

Вопрос №6

Фото: Clive Mason/Getty Images

В 1940 году в Шотландии комментатор провёл радиотрансляцию футбольного матча между «Хайберниан» и «Хартс». Абсолютно не видя происходящего на поле из-за тумана, он ориентировался лишь по шуму болельщиков, выдумывая при этом опасные моменты. Зачем он это делал и почему трансляция не была прекращена?

Вопрос №7

Матвей Блантер несколько раз брал с собой на футбольные матчи этот предмет, когда писал «Футбольный марш».

Вопрос №8

Накануне 8 февраля 2017 года в Центральный госпиталь святого Иоанна провинциального итальянского городка Кротоне стали массово обращаться мужчины с жалобами на различные недомогания. Но вскоре руководству пришлось отказывать в госпитализации всем, кроме тяжелобольных. Что же произошло 8 февраля в этом городе и при чём здесь этот госпиталь?

Вопрос №9

В 20-е годы прошлого века на территории завода «Серп и Молот» была голубятня. В тёплое время года возле неё любили собираться рабочие в нерабочее время. Примерно раз в неделю некоторые счастливчики уходили отсюда, прихватив с собой несколько белых и несколько сизых голубей, остальные оставались ждать. Для чего рабочие забирали с собой голубей?

Вопрос №10

Фото: Mario Tama/Getty Images

Собственный корреспондент «Гостелерадио» СССР Игорь Горанский, работавший в 70-х годах в Латинской Америке, утверждал, что, если вы придёте на бразильский стадион без того, что сейчас находится в чёрном ящике, то потеряете половину удовольствия от восприятия футбольного матча. Говорят, что в Бразилии и в наши дни некоторые болельщики берут это на стадион. Что в чёрном ящике?

Вопрос №11

Какое наказание придумали эфиопские полицейские для футбольных болельщиков? Оно настигает прямо во время матча и применяется к самым злостным нарушителям. Его очень боятся фанаты.

Вопрос №12

В конце прошлого века в свет вышла книга, одна из глав которой называлась «7,32 х 2,44». Назовите профессию автора этой книги.