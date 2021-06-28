Хорватия и Испания сыграли как во дворе. Было зрелищно, но это не элитный футбол

Как и большинство из вас, я тоже плевался накануне во время матча Бельгии и Португалии. Тягомотина надоела ещё к середине первого тайма, и особенно грустно было осознавать, что на поле одновременно находится с десяток топ-творческих футболистов мирового класса. Но все они оказались зажаты: португальские звёзды – в рамках изначально трусливого плана, бельгийские же чуть подвигались до перерыва, а потом при выигрышном счёте наглухо сели сами. И проигравшими по итогам матча оказались не только португальцы, но и 99% нейтральных зрителей.

Сегодня мы увидели другую сторону футбола – ту, где много веселья, зрелища и голов. Все мы – довольные победители. Уверен, что матч запомнится надолго, его будут прокручивать и обсуждать годами. Шутка ли – команды на двоих набили 28 ударов из пределов штрафной, создали 16 явных моментов (по 8 у каждой) и набили 7,5 xG. Это невероятно!

Грустно только, что зрелище состоялось не столько благодаря истинной мощи команд, а из-за всеобщего разгильдяйства, авантюризма, хаоса и индивидуальных ошибок.



Сначала одна команда мирового уровня почему-то решает добавить интриги, не реализует два явных момента и вдруг отдаёт сильную и прыгающую передачу на своего вратаря. А вратарь начинает перед приёмом поднимать голову и пытаться найти вариант для передачи. И, как это часто бывает, пропускает мяч под ногой.



Другая команда мирового уровня умудряется напрочь выключиться при счёте 1:2 – спокойно пьёт водичку и даже не подозревает, что на дальней стороне поля есть игрок соперника, ждущий диагональ. И в момент длинной передачи мы видим вот такое забавное расположение. Причём дальний от мяча центральный защитник в момент паса даже не расстался с бутылкой воды – бросает к флангу он её только в момент, когда уже опаздывает на пять метров. А никто из партнёров даже не собирался его подстраховать. Тотальная концентрация!

Но первая команда мирового уровня обижается, что соперник так легко и глупо пропустил три раза подряд – и решает отключиться в конце матча при 3:1. Третий гол она пропускает в компенсированное время с БЫСТРОЙ атаки. А как был отработан этот эпизод – вообще непостижимо. Опорник, бежавший рядом с Пашаличем, вдруг решает страховать фланг вместо того, чтобы добегать за ним в штрафную. В результате хаос, неразбериха – и расстрел вратаря с нескольких метров. Но признаю, что Пашалич сыграл по-королевски – этого у него не отнять.

И тут вторая команда мирового уровня настолько поверила в себя, что понеслась забивать и вырывать победу. И внезапно упустила из виду, что её соперник тоже умеет контратаковать. А потом случается ещё один странный для элитного уровня гол: фланговый защитник чувствует, что не достаёт верховой мяч после подачи, но всё равно прыгает и отыгрывает себя из эпизода. Почему бы не сыграть похитрее, остановиться вовремя, потом будет шанс исправиться?! Здесь должно быть замечание, что речь идёт о долях секунды, а мне с дивана легко раздавать советы – но ведь это футбол уровня сборных! Это игроки топ-уровня! А некоторые действия, как будто ПФЛ. Думаю, кстати, тренеры ПФЛ были бы в шоке, если бы их футболисты принимали такие решения – и потом проводили бы двухчасовую теорию.

Поэтому матч одновременно и повеселил, и расстроил. Безусловно, смотреть его намного интереснее (и смешнее), чем действо, случившееся накануне. Но это совсем другая крайность футбола – тоже не очень здоровая. И той же Испании, если она продолжит так играть в дальнейших стадиях, будет ой как тяжело против прагматиков.