"Блэкберн" и "Миддлсбро" сыграли вничью
В рамках девятого тура английской премьер-лиги «Блэкберн» и «Миддлсбро» сыграли вничью 1:1. Отметим, что последний раз «Миддлсбро» удавалось выиграть у «Блэкберна» в сезоне-2004/05, — та встреча завершилась со счётом 4:0.
Чемпионат Англии. Девятый тур
«Блэкберн» — «Миддлсбро» — 1:1
Голы: Афонсо Алвес, 74 (0:1); Маккарти, 90 (1:1).
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