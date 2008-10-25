В рамках девятого тура английской премьер-лиги «Блэкберн» и «Миддлсбро» сыграли вничью 1:1. Отметим, что последний раз «Миддлсбро» удавалось выиграть у «Блэкберна» в сезоне-2004/05, — та встреча завершилась со счётом 4:0.

Чемпионат Англии. Девятый тур

«Блэкберн» — «Миддлсбро» — 1:1

Голы: Афонсо Алвес, 74 (0:1); Маккарти, 90 (1:1).