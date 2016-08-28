"Терек" — "Ростов": гол Новосельцева в ворота "Терека"

28 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» проходит матч 5-го тура российской Премьер-Лиги между «Тереком» и «Ростовом».

На 31-й минуте защитник «Ростова» Иван Новосельцев поразил ворота «Терека» и сделал счёт 1:0. «Чемпионат» представляет вашему вниманию видеоповтор забитого мяча.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Терек» — «Ростов».