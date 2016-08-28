"Терек" — "Ростов": гол Новосельцева в ворота "Терека"
Поделиться
28 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» проходит матч 5-го тура российской Премьер-Лиги между «Тереком» и «Ростовом».
На 31-й минуте защитник «Ростова» Иван Новосельцев поразил ворота «Терека» и сделал счёт 1:0. «Чемпионат» представляет вашему вниманию видеоповтор забитого мяча.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Терек» — «Ростов».
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
00:21
-
00:21
-
00:17
- 20 сентября 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:10
-
23:02
-
22:53
-
22:43
-
22:42
-
22:30
-
22:28
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:48
-
21:38
-
21:30
-
21:15
-
21:15
-
20:53
-
20:39
-
20:24
-
20:13
-
20:12
-
20:08
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:56
Партнерский контент