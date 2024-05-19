Агент Джикии: авторитет Георгия гораздо выше, чем у великих менеджеров «Лукойла»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы 30-летнего центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался на тему ухода своего клиента из московского клуба по окончании нынешнего сезона. Напомним, ранее футболист говорил, что у него «есть что-то личное» с экс-тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, из-за чего он не появлялся на поле. Однако после увольнения испанского специалиста ситуация вокруг контракта Джикии не изменилась.

«Если вопрос стоит об отношении клуба к данному вопросу, значит, надо его адресовать в клуб. Я не буду додумывать за этих ответственных людей! Это состоятельные, великие люди — растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло через «Лукойл». Придя в футбол, тут надо головой думать, понимать и жить футболом — знать, что такое психология, людей, личностей! Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Георгия гораздо выше, чем у этих великих менеджеров», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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