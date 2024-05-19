Луис Чавес объяснил, почему матчи с «Сочи» и «Балтикой» были сложными для «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес ответил на вопрос, почему последние матчи в РПЛ с «Сочи» и «Балтикой» были сложными для бело-голубых.

«Это нормально, что матчи с «Сочи» и «Балтикой» были сложными, потому что каждая команда стремится выполнить поставленную цель. Мы боремся за титул, они — за свои цели», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в матче 27-го тура чемпионата России «Динамо» обыграло «Сочи» со счётом 3:2. В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги бело-голубые выиграли у «Балтики» со счётом 3:2.

После 29 туров российского чемпионата «Динамо» набрало 56 очков и на текущий момент занимает первое место.

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