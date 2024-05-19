Луис Чавес объяснил, почему матчи с «Сочи» и «Балтикой» были сложными для «Динамо»
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Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес ответил на вопрос, почему последние матчи в РПЛ с «Сочи» и «Балтикой» были сложными для бело-голубых.
МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Тюкавин – 53' 1:1 Гуарирапа – 83' 2:1 Бителло – 85' 2:2 Сааведра – 90' 3:2 Нгамалё – 90+5'
МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3' 1:1 Энрикес – 32' 2:1 Капленко – 68' 2:2 Фернандес – 90+3' 2:3 Нгамалё – 90+9'
«Это нормально, что матчи с «Сочи» и «Балтикой» были сложными, потому что каждая команда стремится выполнить поставленную цель. Мы боремся за титул, они — за свои цели», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в матче 27-го тура чемпионата России «Динамо» обыграло «Сочи» со счётом 3:2. В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги бело-голубые выиграли у «Балтики» со счётом 3:2.
После 29 туров российского чемпионата «Динамо» набрало 56 очков и на текущий момент занимает первое место.
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