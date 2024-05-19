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«Ахмат» — «Зенит»: во сколько начнётся матч 29-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» — «Зенит»: во сколько начнётся матч 29-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 19 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Матч начнётся в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 28 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 35 очков и занимает 10-е место. «Зенит» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 51 очко и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

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