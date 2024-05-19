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Игрок «Факела» Марков: нонсенс, что Ташуев не попрощался с нами. Бог ему судья

Игрок «Факела» Марков: нонсенс, что Ташуев не попрощался с нами. Бог ему судья
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Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков высказался о перспективах клуба и об увольнении главного тренера Сергея Ташуева.

«Что касается увольнения Ташуева, то в тот период мы не могли вылезти из ямы. Мне кажется, руководители знают, что делают. Для меня это не было неожиданностью.

То, что он не попрощался с командой, показывает его не тренерские качества, а человеческие. Для меня это нонсенс. Бог ему судья. Но обид на него не осталось», — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, воронежский «Факел» объявил об уходе Ташуева 26 апреля. Это уже вторая отставка специалиста в сезоне-2023/2024. На стартовом отрезке Российской Премьер-Лиги он был уволен из «Ахмата». В сентябре 2023 года специалиста назначили на пост главного тренера «Факела». Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч.

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