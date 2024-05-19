Месси не отмечается результативными действиями уже две игры

29-летний колумбийский форвард клуба «Реал Солт Лэйк» Кристиан Аранго вышел на первое место в гонке бомбардиров МЛС. Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не отмечается в чемпионате голевыми действиями уже две игры.

На счету 29-летнего колумбийца 13 голов, и он обогнал Луиса Суареса из «Интер Майами» и Кристиана Бентеке из «Ди Си Юнайтед», которые отметились 11 мячами.

Четвёртым в списке идет Лионель Месси, забивший в чемпионате 10 голов, который всё ещё лидирует в МЛС по сумме результативных действий, отметившись, помимо забитых мячей, ещё девятью голевыми передачами.

Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.