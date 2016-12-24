Мавуба: Азар перед последней игрой за «Лилль» напился, но сделал хет-трик

Капитан «Лилля» Рио Мавуба рассказал историю, как бывший полузащитник команды Эден Азар в мае 2012 года провёл последний матч в составе «догов» перед трансфером в «Челси».
«Мы уже обеспечили себе третье место в чемпионате и на следующий день должны были сыграть в последнем туре с „Нанси“. Азар должен был провести последний матч в команде и хотел организовать вечеринку. Мы решили пойти выпить. На следующее утро Эден всё ещё был пьян, а нас ждал матч. И в тот же вечер он оформил хет-трик ещё в первом тайме.
Парень вообще не спал и пил всю ночь, но сделал хет-трик за 35 минут. Тогда мы поняли, что он вырастет в большого футболиста», — цитирует Мавуба Get Football News France.