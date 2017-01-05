Пранделли не исключает, что «Реал» боится «Наполи»

Бывший главный тренер сборной Италии и «Валенсии» Чезаре Пранделли считает, что мадридский «Реал» испытывает страх перед «Наполи». Эти команды встретятся друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Реал» ещё не победил «Наполи». В Италии мы делаем больший акцент на тактику и выполняем больший объём черновой работы. Именно поэтому в Испании и боятся «Наполи». Когда в «Валенсии» мы смотрели матчи Лиги чемпионов, то мои футболист говорили мне, что «Наполи» — лучшая команда Европы», — цитирует Пранделли La Gazzetta dello Sport.
Первый матч между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «сливочных», а ответный – 7 марта.