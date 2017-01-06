Пике: судейство? Мы хотим играть в футбол, а не в рулетку

Защитник «Барселоны» Херард Пике раскритиковал главного судью первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао Фернандеса Борбалана. Сине-гранатовые потерпели поражение со счётом 1:2, а Пике считает, что Борбалан допустил не одну грубую ошибку.
«Нужно было назначать очевидный пенальти за фол против Неймара. Он мог назначить пенальти и в другом случае. Но мы уже знаем, как работает всё это. Мы хотим играть в футбол, а не в рулетку. Но такое судейство провоцирует именно игру в рулетку. Мы уже смотрели матч с участием «Реала» и «Севильи» и надеемся, что арбитры поднимут свой уровень», — цитирует Пике AS.
«Реал» победил «Севилью» со счётом 3:0 в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Судейство в этой игре также вызвало большие дебаты.