Чемпион мира—2006 Джилардино перейдёт в «Пескару»

Нападающий Альберто Джилардино, выступающий за «Эмполи», расторгнет контракт со своей командой для того, чтобы перейти в «Пескару», сообщает Sky Sport Italia. Контракт «Эмполи» с чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии рассчитан до лета 2017 года.
Издание не уточняет, будет ли игрок или новый клуб выплачивать неустойку за досрочный разрыв соглашения. В текущем сезоне 34-летний футболист провёл в 14 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.
«Эмполи идёт на 17-м месте в таблице чемпионата Италии, а «Пескара» располагается на последней позиции.