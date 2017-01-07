Модрич: игроки «Реала» в хорошей форме — Зидан провёл мини-сбор во время паузы

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился впечатлениями от домашнего матча 17-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (5:0). Мадридский клуб повторил рекордную серию без поражений во всех турнирах среди испанских команд. 39 матчей без поражений провела также «Барселона» — с октября 2015 года по март 2016-го.
"Зинедин Зидан провёл мини-сбор во время паузы. Мы очень усердно поработали, результаты этого видны на поле. «Реал» показал очень хороший футбол. Мы забили пять голов, а могли забить ещё больше. Хорошее начало нового года.
Тренер просил применять высокий прессинг. Нам удалось сделать это, поскольку все игроки находятся в хорошей форме", — цитирует Модрича Marca.