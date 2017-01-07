Энрике: мне нечего сказать о ситуации с Пике

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отказался комментировать слова защитника каталонцев Херарда Пике, который раскритиковал главного судью первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао Фернандеса Борбалана.
«Я всегда поддерживал любые инициативы, которые могут помочь судьям и облегчить им жизнь. При этом предпочитаю не говорить об отдельных эпизодах. Так что мне нечего сказать по ситуации с Пике. Возможное наказание Херарда за те слова? Не хочу комментировать того, что ещё не произошло», — цитирует Энрике As.
Сине-гранатовые заканчивали матч, имея на двух игроков больше, но всё равно потерпели поражение со счётом 1:2, а Пике посчитал, что Борбалан допустил не одну грубую ошибку. Защитник заявил, что «такое судейство провоцирует игру в рулетку».