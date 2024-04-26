Экс-директор «Чертаново» Ларин: Пиняева знают во всей Европе, за ним следят из топ-5 лиг

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин, ныне работающий в системе самарских «Крыльев Советов», заявил, что вингера московского «Локомотива» Сергея Пиняева знают во всей Европе, а также пристально за ним следят.

«На сегодняшний день российские футболисты в Англии — это что-то нереальное. Но к нему есть интерес не только из Англии, его знают сейчас во всей Европе. Недаром он попал в списки талантливых ребят. По моей информации, которая из первоисточников, за ним следят пристально из топ‑5 лиг», — сказал Ларин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сергей Пиняев принял участие в 33 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

Напомним, ранее стало известно, что 19-летний Пиняев попал в список номинантов на награду лучшему молодому игроку года — Golden Boy.