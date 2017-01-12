Дядюн: с Грасией не общался. Я испанского не знаю, а он русский не потянул

Нападающий «Рубина» Владимир Дядюн рассказал о возвращении в строй после травмы, а также признался, что не общался с главным тренером Хави Грасией по поводу своего будущего.
«Я долго восстанавливался. Такая рутинная работа была, соскучился по футболу. Уже полгода с мячом не был. Сейчас буду ещё медобследование проходить. Посмотрим на рекомендации доктора, что мне можно, какие нагрузки. Пока нет никаких сроков, не могу сказать точно. Надеюсь, что в ближайшее время всё будет нормально.
Что касается моего будущего в команде, то это будет зависеть от моего здоровья. Первый сбор, возможно, пропущу. Но есть ещё четыре дня в Казани. Буду тестировать ногу.
С Грасией разговора о моём будущем не было. Я испанского не знаю, а он русский не потянул», — приводит слова 28-летнего форварда «Спорт Бизнес Online».