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Романцев: место в составе «Спартака» найдётся и для Самедова, и для Промеса

13 января 2017, пятница. 18:56. Футбол
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о перспективах в команде полузащитника Александра Самедова, который в ближайшее время перейдёт в стан красно-белых из «Локомотива». Именно Романцев в 2002 году первым поверил тогда в 18-летнего Самедова, выпустив его с первых минут матча «Спартака» с «Торпедо».

«Чем Самедов убедил меня, что стоит поставить его в стартовый состав в 2002 году? Прежде всего желанием доказать, что достоин тренерского доверия: сгорал на тренировках, выкладывался от и до, не щадя себя шёл в борьбу. А для меня всегда было главным то, как футболист ведёт себя в повседневной работе. Кстати, этот настрой Самедов сумел сохранить и по сей день, что является одним из самых ценных его качеств. Александр всегда хорошо готов физически, обладает приличной скоростью, технически оснащён. И, несмотря на то что в его дебютной встрече мы уступили торпедовцам, Самедов меня не разочаровал.

На правом фланге, где обычно выступает Самедов, осенью выходил один из лидеров красно-белых Промес? Думаю, давая согласие на трансфер Самедова, главный тренер учёл это обстоятельство. И тут возможны несколько вариантов. К примеру, голландец может быть переведён на позицию «под нападающим», где часто появляется, смещаясь в середину. Да и в передней линии он чувствует себя вполне уверенно. Быть может, Промес хочет сам перебраться туда с фланга и сменить амплуа. И тогда место в составе найдётся обоим футболистам.

«Спартак» делает вполне разумный шаг, приобретая Самедова. К тому же уже говорил, что Александр сумел сохранить в себе жажду борьбы. А такие, как он, нынешнему «Спартаку» очень нужны», — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Александр Самедов Квинси Промес Олег Романцев
Новости. Футбол
13 января 2017, пятница
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