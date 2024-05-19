«Теперь ты не будешь играть». Рафинья поссорился с братом Хави во время матча Ла Лиги

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья остался недоволен своей заменой в минувшем матче 33-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (4:2), и после того, как она была произведена, поссорился с Оскаром Эрнандесом, являющимся братом главного тренера сине-гранатовых Хави. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Рафинья продолжил оскорблять Оскара в раздевалке, после чего ему дали понять, что он не появится в стартовом составе в следующем матче, произнеся фразу: «Успокойся, теперь ты не будешь играть».

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В матче 34-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (4:2) нападающий не вышел на поле в стартовом составе, но был выпущен на замену на 69-й минуте встречи.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» намерена продать Рафинью грядущим летом.

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