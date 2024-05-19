Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Теперь ты не будешь играть». Рафинья поссорился с братом Хави во время матча Ла Лиги

«Теперь ты не будешь играть». Рафинья поссорился с братом Хави во время матча Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья остался недоволен своей заменой в минувшем матче 33-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (4:2), и после того, как она была произведена, поссорился с Оскаром Эрнандесом, являющимся братом главного тренера сине-гранатовых Хави. Об этом сообщает AS.

Испания - Примера . 33-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Лопес Мартин – 22'     1:1 Дуро – 27'     1:2 Вайя – 38'     2:2 Левандовски – 49'     3:2 Левандовски – 82'     4:2 Левандовски – 90+3'    
Удаления: нет / Мамардашвили – 45+4'

По информации источника, Рафинья продолжил оскорблять Оскара в раздевалке, после чего ему дали понять, что он не появится в стартовом составе в следующем матче, произнеся фразу: «Успокойся, теперь ты не будешь играть».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В матче 34-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (4:2) нападающий не вышел на поле в стартовом составе, но был выпущен на замену на 69-й минуте встречи.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» намерена продать Рафинью грядущим летом.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
«Барселона» сообщила Рафинье, что он будет играть второстепенную роль в клубе — Sport.es
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android