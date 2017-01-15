Аллегри: Манджукич поможет «Ювентусу» всякий раз, когда возникнет необходимость

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о низком количестве игрового времени форварда Марио Манджукича.
«Вне зависимости от количества игровых минут того или иного футболиста, „Ювентус“ хорошо провёл первую часть сезона и создал себе отрыв в Серии А. Возможность выбирать между классными футболистами — приятная головная боль для любого тренера.
Послужной список Марио говорит сам за себя, он продемонстрировал своё мастерство по всей Европе, играя за „Баварию“, „Атлетико“ и вот теперь „Ювентус“. Он первоклассный игрок. Он показал свой профессионализм в среду в Кубке Италии, когда организовал два гола в матче с „Аталантой“. Он снял все сомнения в свой адрес. Манджукич поможет „Ювентусу“ всякий раз, когда возникнет необходимость», — цитирует Аллегри Goal.