Президент УЕФА: не вижу оснований отбирать у России чемпионат мира — 2018

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин высказал позицию УЕФА по поводу раздающихся в некоторых кругах призывах лишить Россию чемпионата мира — 2018.
«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира — 2018. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и что в 2018 году нас ждёт замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счёт», — цитирует Чеферина ТАСС.
Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.