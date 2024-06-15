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Спаллетти высказался о возможном уходе Доннаруммы из «ПСЖ»

Спаллетти высказался о возможном уходе Доннаруммы из «ПСЖ»
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти отреагировал на вопрос о возможном уходе голкипера «Скуадра адзурра» Джанлуиджи Доннаруммы из французского «Пари Сен-Жермен».

«Доннарумма? Если он покинет «ПСЖ», я думаю, он пойдёт в ещё более сильную команду. Тогда он должен быть очень хорош. У нас в Италии много сильных вратарей, таких как Викарио и Мерет — приятно иметь дело с такими экземплярами», — приводит слова Спаллетти пресс-служба УЕФА.

В заявку сборной Италии на чемпионат Европы — 2024 в Германии вошли три вратаря — Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи») и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»). Свой стартовый матч на Евро-2024 команда Лучано Спаллетти проведёт 15 июня со сборной Албании.

14 июня стало официально известно, что 25-летний вратарь сборной России Матвей Сафонов перешёл из «Краснодара» в «ПСЖ».

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