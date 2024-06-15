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Сборная Германии одержала 28-ю победу в матчах Евро, у ближайших преследователей — 21

Сборная Германии одержала 28-ю победу в матчах Евро, у ближайших преследователей — 21
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Выиграв у сборной Шотландии в матче открытия Евро-2024 (5:1), немецкая национальная команда одержала свою 28-ю победу во встречах на чемпионатах Европы. Об этом информирует Squawka.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

Согласно данным источника, ближайшими преследователями сборной Германии являются Италия, Франция и Испания, которые одержали по 21 победе. Следом за ними располагается нидерландская национальная команда, оформившая 20 побед в матчах чемпионатов Европы.

Напомним, сборная Германии набрала три очка и заняла первое место в группе А. Сборные Венгрии и Швейцарии проведут свой матч сегодня, 15 июня.

Последний раз сборные Германии и Шотландии встречались в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года. В матче 1-го тура немецкая национальная команда победила Шотландию со счётом 2:1. В игре 8-го тура сборная Германии выиграла у Шотландии со счётом 3:2.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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