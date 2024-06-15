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Нагельсман прокомментировал разгромную победу сборной Германии над Шотландией на Евро-2024

Нагельсман прокомментировал разгромную победу сборной Германии над Шотландией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман дал комментарий по итогам матча открытия домашнего чемпионата Европы — 2024, в котором его подопечные разгромили со счётом 5:1 национальную команду Шотландии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Окончен
5 : 1
Шотландия
1:0 Вирц – 10'     2:0 Мусиала – 19'     3:0 Хаверц – 45+1'     4:0 Фюллькруг – 68'     4:1 Рюдигер – 87'     5:1 Джан – 90+3'    
Удаления: нет / Портеус – 44'

«Я бы согласился, если бы кто-нибудь предложил мне это перед игрой. Первые 20 минут были очень хорошими. Шотландия проявила к нам уважение и, вероятно, продемонстрировала его ещё сильнее после того, как мы забили первые два гола.

Мы сделали первый шаг и постараемся развить его. Сделаем всё возможное, чтобы победить в Штутгарте [сборную Венгрии]. Завтра я дам игрокам отдохнуть, а в воскресенье мы начнём подготовку», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Германии сыграет в Штутгарте со сборной Венгрии, эта игра пройдёт 19 июня.

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