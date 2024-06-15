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Бубнов назвал главную проблему сборной Англии на Евро-2024

Бубнов назвал главную проблему сборной Англии на Евро-2024
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о проблемах сборной Англии на чемпионате Европы 2024 года. Англичание сыграют в группе С со Словенией, Данией и Сербией. В 1-м туре подопечные Гарета Саутгейта встретятся со сборной Сербии в воскресенье, 16 июня. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«В прошлый раз команда Саутгейта остановилась в шаге от исторического чемпионства. Сейчас главная проблема коллектива с Туманного Альбиона — короткая скамейка запасных. У них нет той глубины, какая есть у французов, хотя звездных игроков в стартовом составе хватает», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является Италия.

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