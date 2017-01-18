За конфликт с Конте «Челси» оштрафовал Диего Косту на £ 185 тыс.

Нападающий «Челси» Диего Коста был оштрафован на £ 185 тыс. (около
€ 214 тыс.), прежде чем вернулся к тренировкам с основной командой, сообщает The Sun.
Футболист два дня тренировался отдельно от остальной команды, а вернулся к занятиям с основой 17 января. Решение о возвращении испанского футболиста в общую группу после медицинского осмотра игрока принял главный тренер Антонио Конте.
Ранее английские СМИ сообщили, что Конте поссорился с Костой после того, как итальянец встал на сторону врачей «Челси», у которых возник конфликт с игроком. Также появилась информация, что Коста получил выгодное предложение от одного из китайских клубов. Конте в ответ заявил, что Диего тренировался индивидуально из-за проблем со спиной и никакого конфликта не было.