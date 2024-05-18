Четырём командам Ла Лиги интересен трансфер Тьяго свободным агентом — источник

33-летний полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара покидает клуб и может продолжить карьеру в Ла Лиге, сообщает интернет-издание Todofichajes.

По информации источника, испанским игроком интересуются сразу четыре клуба Примеры. За футболиста, у которого уже этим летом заканчивается контракт, поборются «Жирона», «Сельта», «Реал Сосьедад» и «Реал Бетис». Клубы привлекает возможность бесплатного трансфера футболиста.

Алькантара выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Текущий сезон испанец пропустил из-за травмы, выйдя на поле лишь один раз. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн. Ранее Тьяго выступал за «Баварию» и «Барселону», воспитанником которой является. В составе обоих клубов полузащитник выигрывал Лигу чемпионов.

Всего в составе английского клуба Тьяго принял участие в 98 матчах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Вместе с «Ливерпулем» полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.