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Тукманов ответил на вопрос, по силам ли «Торпедо» в следующем сезоне выйти в РПЛ

Тукманов ответил на вопрос, по силам ли «Торпедо» в следующем сезоне выйти в РПЛ
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Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов порассуждал о том, смогут ли чёрно-белые выйти в Российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне.

«Если в «Торпедо» ничего не поменяется, то в следующем сезоне ловить нечего. Я имею в виду и подход руководства, и кадры, и комплектование команды, и тренера. Думаю, «Торпедо» будет бороться за 4-6-е место. В лиге же может остаться и «Арсенал», и «Акрон», и «Родина» — команды с амбициями. Из РПЛ могут вылететь «Сочи», «Урал» или другие. Конечно, «Торпедо» будет трудно», — приводит слова Тукманова Legalbet.

Напомним, после 32 туров нынешнего сезона Мелбет Первой лиги «Торпедо» набрало 43 очка и занимает 10-е место. В следующем туре чёрно-белые сыграют с «Шинником». Встреча состоится 20 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Последний раз «Торпедо» выступало в РПЛ в сезоне-2022/2023. Тогда чёрно-белые покинули Российскую Премьер-Лигу, заняв последнее, 16-е место.

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