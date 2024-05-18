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Егор Титов предположил, в чём секрет нынешнего «Динамо»

Егор Титов предположил, в чём секрет нынешнего «Динамо»
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Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал успехи московского «Динамо».

«Секрет «Динамо», наверное, в Личке. Он играл в интересный футбол в «Оренбурге». В атакующий футбол: команда забивала много и пропускала немало. Но было интересно смотреть. И самое главное, что Тюкавин сегодня будет в тройке лучших футболистов этого сезона, а возможно, и лучшим», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» встретятся на поле столичной «ВТБ Арены» 18 мая, начало матча назначено на 14:00 мск. В случае своей победы при невыигрышах «Краснодара» у «Сочи» и «Зенита» у «Ахмата» бело-голубые оформят чемпионство по итогам 29-го тура РПЛ.

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