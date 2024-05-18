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Нужно ли «Зениту» продлить контракт с Михаилом Кержаковым?

Нужно ли «Зениту» продлить контракт с Михаилом Кержаковым?
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«Зенит» заинтересован в продлении контракта голкипера Михаила Кержакова ещё на один сезон. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: нужно ли «Зениту» продлить контракт с Михаилом Кержаковым?

Михаил Кержаков является воспитанником системы «Зенита». Длительное время вратарь провёл в арендах по различным клубам РПЛ, вернувшись в состав санкт-петербургской команды в 2015 году.

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка. До окончания сезона осталось два тура. Сначала чемпион страны сыграет в гостях с «Ахматом», затем в последнем туре у себя на поле примет «Ростов».

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