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«У меня свои проблемы». Пирло резко ответил на вопрос об увольнении Аллегри из «Ювентуса»

«У меня свои проблемы». Пирло резко ответил на вопрос об увольнении Аллегри из «Ювентуса»
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Бывшему полузащитнику «Ювентуса» Андреа Пирло, ныне возглавляющему «Сампдорию», не понравился вопрос журналиста об увольнении итальянского специалиста Массимилиано Аллегри с поста главного тренера туринского клуба.

«Извините, но мне кажется, что сейчас не время говорить о другой команде после того, как мы вылетели из плей-офф («Сампдория» уступила «Палермо» в плей-офф за выход в Серию А. — Прим. «Чемпионата»). У меня есть свои проблемы и мысли, поэтому я не хочу сейчас говорить о другом клубе. На текущий момент я разочарован и предпочитаю думать о том, что произошло здесь», — приводит слова Пирло Corriere dello Sport.

Напомним, «Ювентус» объявил об увольнении Аллегри вчера, 17 мая. По официальной версии, тренер был отправлен в отставку за неподобающее поведение в финале Кубка Италии с «Аталантой» (0:1).

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