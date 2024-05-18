«У меня свои проблемы». Пирло резко ответил на вопрос об увольнении Аллегри из «Ювентуса»

Бывшему полузащитнику «Ювентуса» Андреа Пирло, ныне возглавляющему «Сампдорию», не понравился вопрос журналиста об увольнении итальянского специалиста Массимилиано Аллегри с поста главного тренера туринского клуба.

«Извините, но мне кажется, что сейчас не время говорить о другой команде после того, как мы вылетели из плей-офф («Сампдория» уступила «Палермо» в плей-офф за выход в Серию А. — Прим. «Чемпионата»). У меня есть свои проблемы и мысли, поэтому я не хочу сейчас говорить о другом клубе. На текущий момент я разочарован и предпочитаю думать о том, что произошло здесь», — приводит слова Пирло Corriere dello Sport.

Напомним, «Ювентус» объявил об увольнении Аллегри вчера, 17 мая. По официальной версии, тренер был отправлен в отставку за неподобающее поведение в финале Кубка Италии с «Аталантой» (0:1).

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