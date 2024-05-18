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«Локомотив» — «Факел»: во сколько начнётся матч 29-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Локомотив» — «Факел»: во сколько начнётся матч 29-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Матч начнётся в 16:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 28 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 47 очков и занимает четвёртое место. «Факел» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 29 очков и располагается на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии железнодорожники разгромили «Факел» со счётом 4:1.

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