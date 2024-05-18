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Томас Тухель высказался о сезоне «Баварии» без трофеев

Томас Тухель высказался о сезоне «Баварии» без трофеев
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил выступление мюнхенского клуба в сезоне-2023/2024.

«Если бы вы проанализировали сезон в одном предложении, вы, конечно, могли бы сказать, что сезон без титулов с «Баварией» неудовлетворителен. Очевидно, что нас также очень разочаровало выступление в Кубке Германии, и мы несём за это полную ответственность.

Мы вторые в Бундеслиге и всё ещё боремся за это место. Нашего набора очков было бы достаточно, чтобы выиграть титул в 9 из последних 11 сезонов. Также на протяжении сезона у нас были серьёзные проблемы с травмами. «Байер» отказывался проигрывать весь сезон. В сложившихся обстоятельствах с набранными очками всё в порядке.

Сезон Лиги чемпионов был идеальным до 87-й минуты в Мадриде. Стоит взглянуть на сезон по-разному. Мы никогда не будем уклоняться от своих обязанностей. Но мы имеем право уйти из этих 15 месяцев с высоко поднятой головой», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

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