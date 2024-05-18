Агент: поездка Педро в сборную? Всё будет зависеть от «Зенита»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы 18-летнего крайнего нападающего «Зенита» Педро, ответил на вопрос, поедет ли его клиент в молодёжную сборную Бразилии, чей сбор пройдёт с 3 по 11 июня. Напомним, 2 июня состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой».

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«Это нужно спрашивать у «Зенита». От меня это не зависит. Педро — игрок «Зенита», всё будет зависеть от них», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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