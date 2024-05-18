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Егор Титов: я уверен, что Тихонов ментально и морально готов возглавить «Спартак»

Егор Титов: я уверен, что Тихонов ментально и морально готов возглавить «Спартак»
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Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос, смог бы другой экс-футболист красно-белых, Андрей Тихонов, возглавить этот московский клуб.

«Он не должен возглавить «Спартак» — это мои фантазии. А почему бы и нет? Это первое. Второе: это огромная ответственность. Тебя как подбросят, так потом и не поймают. Видимо, Андрей Валерьевич этого побаивается. А так, он ментально готов к этому, и морально, я уверен. И самое главное: болельщики его любят. И готовы ждать, однозначно», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на текущий момент Тихонов занимает должность главного тренера «Енисея». После 32 туров Мелбет Первой лиги подопечные Тихонова набрали 45 очков и занимают восьмое место.

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