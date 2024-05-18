«Зенит» выкупит Изидора у «Локомотива», но может отдать его в аренду

В «Зените» не исключают аренду нападающего Вильсона Изидора в другой клуб после вероятного выкупа нападающего у «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 23-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Локомотива» на правах аренды в минувшем сентябре.

В нынешнем сезоне Изидор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В общей сложности нападающий провёл на поле 920 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: