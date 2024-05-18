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Титов: если «Зенит» не станет чемпионом — будет маленькая сенсация для нашего чемпионата

Титов: если «Зенит» не станет чемпионом — будет маленькая сенсация для нашего чемпионата
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Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ, которая скоро подойдёт к своему завершению.

«Я поздравил всех динамовцев, после победного мяча в матче с «Балтикой». У меня есть друзья, которые реально болеют и переживают за «Динамо». У них это идёт из поколения в поколение. Один из них, Виктор Гусев, — наш любимый друг. Сейчас у динамовцев главное ожидание — обыграть дома «Крылья», тогда будет реально, что «Динамо» впервые за 48 лет может стать чемпионом.

Если посмотреть по раскладу, то если «Зенит» не обыгрывает «Ахмат», а «Динамо» побеждает «Крылья» — уже всё. Да, «Краснодар» теоретически ещё может, конечно. Но уже чемпион не «Зенит» — это будет сенсация. Маленькая для нашего чемпионата. Потому что уже пять лет гегемон у нас Питер — заслуженно», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», у которого в активе 52 очка. На второй строчке располагается «Зенит», набравший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», заработавший 50 очков.

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