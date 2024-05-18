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Фанат «Саутгемптона» отпраздновал победу команды, подняв над головой протез ноги

Фанат «Саутгемптона» отпраздновал победу команды, подняв над головой протез ноги
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Один из болельщиков «Саутгемптона» радостно поднял над головой и несколько раз покрутил протез ноги, празднуя победу своей команды в полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-лигу с «Вест Бромвичем» (3:1).

Англия - Чемпионшип . Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
17 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
3 : 1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1:0 Смоллбоун – 49'     2:0 Армстронг – 78'     3:0 Армстронг – 86'     3:1 Кипре – 90+7'    

Фанат «Саутгемптона» празднует победу команды, сняв протез ноги:

В финале плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ «Саутгемптон» встретится с «Лидс Юнайтед». Встреча состоится 26 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англии). Ранее «Лидс Юнайтед» прошёл «Норвич Сити». Первая игра завершилась вничью со счётом 0:0, во втором матче «Лидс» разгромил соперника — 4:0.

Напомним, на 49-й минуте матча «Саутгемптон» — «Вест Бромвич» счёт открыл полузащитник хозяев Уильям Смоллбоун. Второй мяч хозяев на 78-й минуте забил нападающий Адам Армстронг. На 86-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти. На 90+8-й минуте в составе гостей отличился защитник Седрик Кипре.

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