Фанат «Саутгемптона» отпраздновал победу команды, подняв над головой протез ноги

Один из болельщиков «Саутгемптона» радостно поднял над головой и несколько раз покрутил протез ноги, празднуя победу своей команды в полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-лигу с «Вест Бромвичем» (3:1).

Фанат «Саутгемптона» празднует победу команды, сняв протез ноги:

В финале плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ «Саутгемптон» встретится с «Лидс Юнайтед». Встреча состоится 26 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англии). Ранее «Лидс Юнайтед» прошёл «Норвич Сити». Первая игра завершилась вничью со счётом 0:0, во втором матче «Лидс» разгромил соперника — 4:0.

Напомним, на 49-й минуте матча «Саутгемптон» — «Вест Бромвич» счёт открыл полузащитник хозяев Уильям Смоллбоун. Второй мяч хозяев на 78-й минуте забил нападающий Адам Армстронг. На 86-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти. На 90+8-й минуте в составе гостей отличился защитник Седрик Кипре.