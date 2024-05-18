«Безобразие». Егор Титов раскритиковал решение о дисквалификации Тихонова

Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался относительно дисквалификации главного тренера красноярского «Енисея» Андрея Тихонова. Напомним, после матча 28-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (0:3) Тихонов заявил, что арбитр Вера Опейкина допустила несколько ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу». 7 мая прошла апелляция по делу Тихонова, согласно которой дисквалификация будет реальной только на один матч, ещё на четыре — условной.

«Безобразие то, что Андрею Валерьевичу дали три плюс два… Пять матчей. Я не знаю, что он сделал такого плохого. По мне, сделайте выговор, не более того», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: