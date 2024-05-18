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В агентстве игрока «Балтики» Козлова подтвердили интерес со стороны зарубежных клубов

В агентстве игрока «Балтики» Козлова подтвердили интерес со стороны зарубежных клубов
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Агентство InFootball, представляющее интересы 19-летнего атакующего полузащитника калининградской «Балтики» Данилы Козлова, подтвердило интерес к футболисту со стороны зарубежных клубов.

«Интерес от ряда зарубежных клубов к Даниле Козлову действительно есть. Но что-то более конкретное сейчас говорить не готовы», — сообщили в агентстве InFootball в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Козловым интересуется ряд итальянских клубов. В частности одним из заинтересованных клубов является «Комо», который по итогам сезона-2023/2024 вышел в Серию А.

В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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