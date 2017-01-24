Коробов: не сказал бы, что у «Вииторула» было большое преимущество над «Уралом»

Полузащитник «Урала» Дмитрий Коробов в беседе с пресс-службой клуба прокомментировал победу над румынским «Вииторулом» в контрольном матче (1:0), а также рассказал о своём физическом состоянии.
«Я бы не сказал, что у соперника было подавляющее преимущество. Да, футболисты «Вииторула» больше владели мячом. Но надо понимать, что они уже совсем скоро возобновят сезон. А у нас это была первая игра. Мы только начинаем сыгрываться с новичками. Ещё есть много времени, чтобы наладить связи и поставить игру. Мы над этим работаем.
В каком физическом состоянии нахожусь? В этом плане с каждым днём становится легче. Пока тяжеловато даются нагрузки. Но это вопрос времени. Каждый день над этим работаем. А вчера у нас была одна восстановительная тренировка, поскольку накануне были игры», — рассказал Коробов.