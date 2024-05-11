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Игрок «Ахмата» Шелия: на что рассчитывали в игре с «Крыльями», то и получилось

Игрок «Ахмата» Шелия: на что рассчитывали в игре с «Крыльями», то и получилось
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Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о результате матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, проходившая на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)», завершилась победой грозненцев со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2024, пятница. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Конате – 45+1'     0:2 Бериша – 62'    

«Дали позиционно атаковать «Крыльям», старались не давать им большое пространство, чтобы мы сами выбегали вперед. В принципе, так и получилось: Конате и Бериша забили. Хорошие голы. На что рассчитывали, то и получилось», — сказал Шелия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 28 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев после этой победы стало 35 очков.

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