Игрок «Ахмата» Шелия: на что рассчитывали в игре с «Крыльями», то и получилось

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о результате матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, проходившая на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)», завершилась победой грозненцев со счётом 2:0.

«Дали позиционно атаковать «Крыльям», старались не давать им большое пространство, чтобы мы сами выбегали вперед. В принципе, так и получилось: Конате и Бериша забили. Хорошие голы. На что рассчитывали, то и получилось», — сказал Шелия в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 28 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев после этой победы стало 35 очков.