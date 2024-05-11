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«ПСЖ» испытывает облегчение после заявления Мбаппе об уходе из клуба — журналист L’Équipe

«ПСЖ» испытывает облегчение после заявления Мбаппе об уходе из клуба — журналист L’Équipe
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В «Пари Сен-Жермен» рады, что нападающий Килиан Мбаппе заявил официально, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист L’Équipe Лоик Танзи.

По информации источника, в парижском клубе считают, что это конец длинной главы. Теперь «Пари Сен-Жермен» может спокойно продолжать создавать молодую, дисциплинированную команду, в которой меньше эгоизма и которая больше сосредоточена на коллективе. В клубе считают, что будущее клуба является перспективным.

Напомним, 25-летний нападающий заявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона вчера, 10 мая. На текущий момент нет официального заявления о том, где Мбаппе продолжит карьеру. Однако ранее СМИ сообщали, что он уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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