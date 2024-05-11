«Рубин» — «Ростов»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют казанский «Рубин» и «Ростов» из Ростова-на-Дону. Встречу примет стадион «Казань Арена». Стартовый свисток арбитра раздастся в 14:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в августе прошлого года, «Ростов» разгромил «Рубин» со счётом 3:0.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков по результатам 27 матчей. «Ростов» занимает седьмое место. В активе ростовчан 40 очков.