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Эдуард Мор назвал лучших тренеров России

Эдуард Мор назвал лучших тренеров России
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос, кого он считает лучшими тренерами России.

«Всегда хочется быть оригинальным, но здесь я назову тех же Карпина, Семака, Рахимова, Осинькина — в общем, всех тех, кого назовёте и вы», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егорок Кабаком.

Напомним, Валерий Карпин является главным тренером «Ростова». Сергей Семак занимает должность главного тренера «Зенита». Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов». Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина».

После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал 40 очков и занимает седьмое место. После аналогичного количества туров чемпионата России «Зенит» расположился на первой строчке (51 очко), «Рубин» — на девятом месте (38 очков), «Крылья Советов» — на шестом месте (40 очков).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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