Игрок «Фулхэма» Виллиан ответил на вопрос о принципиальности победы над «Манчестер Сити»

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан высказался относительно принципиальности победы в матче 37-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Сити». Матч пройдёт сегодня, 11 мая, и начнётся в 14:30 по московскому времени.

«Конечно, нам будет нелегко. Ожидаю тяжёлую игру, но я думаю, что, если сплотимся, мы сможем творить чудеса. Честно говоря, я не думаю о помощи «Арсеналу» или какому-либо другому клубу. Мы должны думать о себе, чтобы показать лучшую игру в эту субботу», — приводит слова Виллиана официальный сайт «Фулхэма».

В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 36 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи. Согласно информации, предоставленной на сайте Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 3 млн. Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.