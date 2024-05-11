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«Будто Уимблдон или «Ролан Гаррос». Гвардиола пожаловался на качество полей в Англии

«Будто Уимблдон или «Ролан Гаррос». Гвардиола пожаловался на качество полей в Англии
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о проблемах в подготовке команды к матчу 37-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Встреча состоится сегодня, 11 мая, и начнётся в 14:30 по московскому времени.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Понятия не имею, что не так с травой, весь сезон она высоковатая и сухая. Но всё же мы должны привыкнуть, как в матче с «Ноттингемом», и попытаться взять свои три очка. В четверг мы провели тренировку на сухом поле, чтобы его прочувствовать, а потом перешли на поле нормального качества. Разница была существенная.

Учитывая то, что в Лондоне в день матча будет ещё и солнечно, мы должны быть готовы ко всей ситуации, выбрав другую манеру и темп своей игры: делать пасы усиленнее и спешнее. Каждому, кто будет контролировать мяч, придётся приложить больше усилий. Всё будет иначе – даже не как в баскетболе, а скорее так, будто это Уимблдон или «Ролан Гаррос». Спросите теннисистов: скорость мяча (на сухих полях) там иная. И в футболе так же», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место с 82 очками в 35 матчах. Команда Гвардиолы отстаёт от лидирующего «Арсенала» на одно очко, при этом у «Манчестер Сити» есть игра в запасе по сравнению с конкурентом.

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