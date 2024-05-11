Крупнейшее спортивное СМИ Франции L’Équipe попрощалось с Мбаппе на испанском языке

Крупнейшее спортивное СМИ Франции L’Équipe выпустило свежий номер, в котором попрощалось с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе на испанском языке.

«До свидания и спасибо», — написано на обложке французского СМИ.

Фото: L’Équipe

Напомним, 25-летний нападающий заявил, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона вчера, 10 мая. На текущий момент нет официального заявления о том, где Мбаппе продолжит карьеру. Однако ранее СМИ сообщали, что он уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: