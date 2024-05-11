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Гранада — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Сразу пять топ-клубов хотят приобрести голкипера «Реала» Лунина

Сразу пять топ-клубов хотят приобрести голкипера «Реала» Лунина
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Голкипер «Реала» Андрей Лунин может сменить клубную прописку уже этим летом, сообщает El Nacional.

По информации источника, украинцем интересуются «Ювентус», «МЮ», «Челси», «Арсенал» и «Бавария». Команды летом будут предпринимать попытки подписать Лунина.

Контракт Андрея с «Реалом» действует до лета 2025 года.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Андрей Лунин стал чемпионом Испании в составе команды. Для него это восьмой трофей с «Королевским клубом».

После 34 туров испанской Примеры «сливочные» заработали 87 очков и располагаются на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Жироны» на 12 очков, однако у мадридцев есть матч в запасе. Всего в Ла Лиге проводится 38 туров.

На данный момент авторитетный портал Transfermarkt оценивает вратаря в € 16 млн.

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