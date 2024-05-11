Мор: понимаю, что сейчас никто не возьмёт главным, но желание тренировать есть

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос о желании начать самостоятельную тренерскую карьеру.

«На данный момент это (работа на ТВ) у меня основное. Так получилось не сразу. Я пока не понимаю, как всё будет происходить в дальнейшем. Изначально основным видом деятельности были тренировки, но потом их стало меньше из-за коронавируса, а затем люди стали уезжать. В то же время количество эфиров стало увеличиваться. Постепенно, сам того не желая, ушёл в эту сторону. Теперь стараюсь все игры внимательнее смотреть и анализировать. Это стало в какой-то степени неожиданным для меня. Как будет дальше — посмотрим.

У меня есть тренерская лицензия и есть желание тренировать. Но мне нужно уделять внимание сыну. Плюс с возрастом многое пересмотрел. Я понимаю, что сейчас меня никто не возьмёт главным тренером. Хотя и помощником мне было бы интересно. Моя сегодняшняя работа заключается не только в том, чтобы быть экспертом.

По просьбе не высшего руководства, то есть шеф-редактора и так далее я участвую в подготовке эфиров. Заранее приезжаю и отмечаю, на что нужно обратить внимание в тех или иных матчах и моментах. Также прямо во время игры пишу о каких-то тактических моментах — это всё выхватывают и потом вставляют в эфир», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.